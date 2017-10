Stefan Winkelmann

Président

01/01/2018

Parcours professionnel :

Stefan Winkelmann (53 ans) devient président de Bugatti en remplacement de Wolfgang Dürheimer qui a décidé de prendre sa retraite après cinq années passées à ce poste. Après des études de sciences politiques, à Rome (Italie), Stefan Winkelmann évolue pendant sept ans dans l'armée allemande. Sa carrière professionnelle débute en 1991 lorsqu'il est recruté par le cabinet de conseil financier MLP. Trois ans plus tard, il rejoint Mercedes puis Fiat et se voit confier notamment les filiales autrichienne, suisse puis allemande du constructeur turinois. En 2005, il devient Président-Directeur Général de Lamborghini qu'il a su, durant plus de dix ans, largement développer, la firme de Sant'Agata Bolognese ayant enregistré en 2015 un record historique avec 3 245 immatriculations et une croissance de 28%. En 2016, il rejoint le groupe Volkswagen et est nommé Président-Directeur Général d'Audi Quattro GmbH, la division de la marque aux anneaux dédiée aux modèles sportifs S et RS. Sa prise de fonction sera effective à compter du 1er janvier 2018.