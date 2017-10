Anne-Claire Fichten

Expert Délivrabilité

23/10/2017

Parcours professionnel :

Anne-Claire Fichten est nommée Expert Délivrabilité d'Actito France, société spécialisée dans le marketing automatique omnicanal (email, SMS, push, call center, print, web, etc.). Anne-Claire Fichten était jusqu’à présent Deliverability Consultant chez Adobe où elle a accompagné des grands comptes français et internationaux pendant plus de 5 ans. Précédemment, elle a occupé le poste de Production Executive chez Smartfocus (ex EmailVision), en charge de réaliser les campagnes fullservices et le suivi des clients, puis entre 2011 et 2012, elle a également été en charge des emails et du Community Management pour un e-shop filiale du Groupe Devernois.