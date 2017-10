Pierre Boutin

Directeur de la marque Volkswagen

16/10/2017

Parcours professionnel :

Pierre Boutin rejoint Volkswagen Group France en qualité de directeur de la marque VW dans l'Hexagone. Diplômé de l'Université Laval de Québec, ce dernier a débuté sa carrière dans les rangs de Ford Motor Company, où il a notamment été directeur régional des opérations à Toronto, avant de passer une dizaine d'années chez Nissan, au Canada puis en Europe, en tant que directeur après-vente et directeur général. A son arrivée en Europe, Pierre Boutin s'est vu confier la responsabilité de la marque Nissan pour l'Europe Centrale et l'Est, avant d'être promu CEO de Nissan West Europe, en France. Il a rejoint le groupe Volkswagen en 2014 et occupait depuis la tête de la marque en Russie. Désormais membre du comité de direction, il reporte à Thierry Lespiaucq, président du Directoire de Volkswagen Group France.