Jérôme de Haan

Directeur général

01/11/2017

Parcours professionnel :

Jérôme de Haan (58 ans) devient directeur général de Mazda Suisse, à compter du 1er novembre 2017, en remplacement de Damian Donnellan qui quitte le groupe pour poursuivre sa carrière hors du secteur automobile. Diplômé des universités de McMaster et de Queens (Canada), Jérôme de Haana débuté sa carrière en 1984 chez IBM, aux Pays-Bas. Sept ans plus tard, il entame sa carrière dans le secteur automobile et intègre les rangs de Nissan, en Allemagne. En 2003, il devient directeur des opérations de distribution au sein de Mazda Motor Europe avant d'être nommé, une première fois, directeur général de Mazda Suisse (2005). Directeur régional du constructeur pour l'Europe Centrale et Sud-Est à compter de 2009, il occupait depuis 2012 le poste de directeur des relations publiques de Mazda Motor Europe. Jérôme de Haan reporte désormais à Martjin ten Brink, vice-président des ventes et du service à la clientèle de Mazda Suisse.