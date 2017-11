Jim Zabel

Vice-président marketing

27/11/2017

Parcours professionnel :

Jim Zabel est le nouveau vice-président marketing de Volkswagen Amérique du Nord. Diplômé du Guilford College (Greensboro, Caroline du Nord, Etats-Unis), ce dernier a débuté sa carrière en 1997 chez Mercedes-Benz avant d'intégrer les équipes marketing de Nissan Motor, aux Etats-Unis. Nommé en 2002 directeur marketing de Nissan et Infiniti pour la région de Los Angeles, il est promu en 2005 directeur des opérations réseau dans la baie de San Francisco de Nissan. En 2006, il rejoint Arrowhead Advertising en tant que directeur. En 2012, il prend la vice-présidence d’Innoncean aux Etats-Unis. En 2014, il devient directeur général d’Arrowhead Advertising. Depuis 2015, il était directeur général d’Omni Advertising. Jim Zabel prendra ses fonctions le 27 novembre prochain et reportera ainsi à Derrick Hatami, vice-président ventes et marketing de la marque sur ce continent.