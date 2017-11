Semeria Marie-Noëlle

Directrice R&D Groupe

06/11/2017

Parcours professionnel :

Marie-Noëlle Semeria rejoint Total en tant que directrice recherche et développement groupe. Diplômée de l’université Grenoble I, Marie-Noëlle Semeria a débuté sa carrière en 1985 chez SAGEM en tant qu’ingénieur projet puis chef ingénieur. Après une expérience de deux ans en tant que chef architecte de PixTech, elle rejoint en 1996 le CEA-LETI (centre de recherche et technologie spécialisé dans les micro et nanotechnologies) et y occupe diverses fonctions, dont celle de directrice adjointe (2007). En 2012, elle est nommée directrice scientifique au CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) puis devient en 2014 directrice de l’Institut Leti et présidente de l’Association des Instituts Carnot.