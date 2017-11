Rémi Bastien

Président

14/11/2017

Parcours professionnel :

Rémi Bastien a été élu président du pôle de compétitivité Mov'eo, succédant à Jean-Pierre Vallaude. Actuellement directeur de la prospective automobile du groupe Renault, Rémi Bastien est diplômé de l'Ecam Lyon et a débuté chez Renault en 1982 (il y a occupé différents postes d'ingénierie sur les moteurs avec des responsabilités croissantes).

En 2002, il a pris la Direction du contrôle électronique et mise au point du groupe motopropulseur pour devenir en 2007 directeur de la stratégie et innovation de l'Ingénierie mécanique et directeur adjoint de l'Ingénierie mécanique. En 2009, il a été nommé directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Renault et en 2015 directeur de la prospective véhicule autonome pour l'Alliance Renault Nissan.

A noter que Rémi Bastien est aussi président de Vedecom (institut du véhicule décarboné, communicant et de sa mobilité), délégué général et trésorier de la Fisita (Fédération internationale des sociétés d'ingénieurs des techniques de l'automobile) et membre du Conseil de la recherche automobile au sein de la PFA (Filière automobile et mobilités).