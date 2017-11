Wolfgang Bach

Directeur général

13/11/2017

Parcours professionnel :

Wolfgang Bach est nommé directeur général et membre du conseil d'administration de Car Garantie et ce moins de quinze jours après avoir été recruté pour assurer la direction financière et administrative du garantisseur. Ces quatre dernières années, Wolfgang Bach était membre de la direction générale de l’assurance maladie Janitos Versicherung AG, une filiale du groupe d’assurances Gothaer, où il a notamment dirigé les départements finances, gestion des risques, sinistres, réassurance, juridique et informatique. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1984 dans le groupe d’assurances Gothaer, à Cologne. Depuis, il a occupé différentes fonctions au sein du groupe, notamment à la direction générale depuis 1997. Wolfgang Bach connaît bien Car Garantie en ayant assuré la direction générale du groupe de 2000 à 2002.