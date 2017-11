Felix Bräutigam

Directeur marketing

01/01/2018

Parcours professionnel :

Felix Bräutigam devient directeur marketing de Jaguar Land Rover, à compter du 1er janvier 2018, en remplacement de Gerd Mäuser. Felix Bräutigam a dernièrement exercé le poste de vice-président Europe chez Porsche AG à Stuttgart, où il était responsable de 51 marchés. Il a précédemment été directeur général de Porsche France et directeur général de la communication. Il a débuté sa carrière chez General Motors et exercé chez Saab, Vauxhall et Opel. Dans le cadre de cette nomination, il reportera à Ralf Speth, PDG du constructeur britannique.