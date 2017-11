Jean-Luc Mars

Président de la branche deux-trois roues à moteur

16/11/2017

Parcours professionnel :

Directeur général de Triumph France, Jean-Luc Mars a été élu président de la branche deux-trois roues à moteur de la CSIAM (Chambre Syndicale Internationale de l'Automobile et du Motocycle). Il rejoint ainsi un exécutif composé de Thierry Archambault, président-délégué de l'organisation, Philippe Geffroy (président de Mazda France), président de la CSIAM, Jean-Marc Diss (directeur général de Mercedes-Benz Trucks France), président de la branche Véhicules Industriels, et Luc Malnoury (directeur après-vente de Suzuki France), responsable de la trésorerie. Âgé de 51 ans, Jean-Luc Marc assume la direction générale de Triumph France depuis 2009. Auparavant, il a réalisé l'essentiel de sa carrière chez Harley-Davidson, occupant diverses fonctions techniques, marketing et commerciales. Il a notamment évolué pendant six ans en Allemagne et quatre ans aux Etats-Unis avant de se voir confier la direction générale de la marque dans l'Hexagone, de 2003 et 2008. A l'issue de cette expérience, il a passé un an chez Honda France en tant que directeur de la division moto.