Frank Dellaquila

Membre du conseil d'administration

17/11/2017

Parcours professionnel :

Delphi Automotive PLC, qui deviendra prochainement deux sociétés indépendantes, Aptiv PLC et Delphi Technologies PLC, vient de nommer Frank Dellaquila au conseil d’administration d’Aptiv, à compter de la date de finalisation de la scission. Ce financier expérimenté bénéficiant d'une connaissance approfondie des sociétés internationales cotées en bourse apportera au conseil son expertise en matière de gestion des risques et en finances. Diplômé en comptabilité et titulaire d'un MBA de l'Université de Columbia, Frank Dellaquila est vice-président exécutif et directeur financier d’Emerson Electric Co., une entreprise de technologies et d’ingénierie. Avant de rejoindre Emerson en 1991, il a occupé divers postes de direction.