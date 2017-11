Colin Parris

Membre du conseil d'administration

17/11/2017

Parcours professionnel :

Delphi Automotive PLC, qui deviendra prochainement deux sociétés indépendantes, Aptiv PLC et Delphi Technologies PLC, vient de nommer Colin Parris au conseil d’administration d’Aptiv, à compter de la date de finalisation de la scission. Ce dernier dispose d’un solide bagage technique, plus particulièrement dans les domaines des données et de l’industrie. Diplômé en ingénierie électrique de l'Université de Californie à Berkeley, Colin Parris assume la vice-présidence de Software Research pour General Electric Company, depuis 2014. Avant de rejoindre GE, il a passé une vingtaine d’année au sein d’IBM, où il a occupé différents postes de direction ; les derniers étant ceux de vice-président, recherche systèmes dans la division IBM T.J. Watson Research et de directeur général de l’activité Power Systems d’IBM.