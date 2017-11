Daniel Weissland

Président

01/12/2017

Parcours professionnel :

Daniel Weissland se voit confier la présidence de Volkswagen Group Canada, à compter du 1er décembre prochain, en remplacement de Maria Stenström qui rejoindra le siège du groupe, en Allemagne, à cette même date. Diplômé de l'université Sciences Appliquées de Munich, Daniel Weissland a intégré le groupe VW en 2000 au département produit d'Audi. Deux ans plus tard, il est promu directeur de la distribution pour l'Europe du Nord puis se voit confier la responsabilité du développement réseau. Nommé en 2004 directeur des ventes d'Audi AG, il est ensuite promu directeur général adjoint des marques Audi et Volkswagen pour le Moyen-Orient. Directeur des ventes d'Audi pour l'Europe du Sud entre 2011 et 2015, il assurait depuis deux ans la présidence d'Audi Canada.