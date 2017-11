Stéphane Charbonneau

directeur marketing, digital et communication

13/11/2017

Parcours professionnel :

Stéphane Charbonneau est le nouveau directeur marketing, digital et communication d'Europ Assistance France. Placé sous l'autorité d'Emmanuel Légeron, directeur adjoint et directeur commercial et marketing, il devient également membre du Comité de Direction. Après avoir débuté sa carrière en 1998 dans la filiale réseau de France Télécom, désormais dénommée Orange Business Services, Stéphane Charbonneau rejoint en 2001 le groupe Lycos et y assure notamment la direction des opérations. Après un détour de deux ans chez Publicis, il intègre les équipes d'Europ Assistance en 2007. Responsable du développement e-Business, il prend ensuite en charge la transformation digitale du groupe pour l’ensemble des lignes métiers, avant d'être nommé directeur Groupe, Ligne de métier "Famille & Domicile". Stéphane Charbonneau est titulaire d’un Master en Sciences Informatiques de l’Université de Rennes I.