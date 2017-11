Hervé Camus

directeur général

20/11/2017

Hervé Camus rejoint la société Geoconcept, leader des solutions d’optimisation cartographique pour les professionnels, au poste de directeur général. Ingénieur ESME Sudria (École spéciale de mécanique et d'électricité), Hervé Camus a créé deux sociétés dont, en 2002, Océane Consulting, société de conseil en informatique cédée en 2008. Après un parcours commercial chez des éditeurs américains comme BEA Systems (Oracle), il a acquis une solide expérience en tant que directeur général chez des éditeurs-intégrateurs de logiciels comme Prisme (ERP Finance et Supply Chain) et e-Paye du Groupe Kerudis (ex SVP). Il reporte à Eric Lanzi, co-fondateur et P-dg de l'éditeur-intégrateur.