Xavier Diry

directeur général

01/01/2018

Parcours professionnel :

Xavier Diryest nommé directeur général de Dekra Automotive SAS pour le sud-ouest de l'Europe (France, Espagne, Portugal, Maroc), à compter du 1er janvier 2018. Diplômé de l’école de commerce d’Angers (ESSCA) et diplômé de la Chaire de la distribution Automobile la même année, Xavier Diry a toujours évolué chez des prestataires de services de la distribution automobile, qu’ils soient constructeurs, loueurs ou encore distributeurs. Passé chez Delami de 1999 à 2006 et chez AutoContact de 2006 à 2010, il occupe des fonctions de consultant puis de manager le faisant de fait évoluer dans des fonctions commerciales puis de directions commerciales grands-comptes. Ce dernier rejoint Dekra en 2011 lors du rachat d’AutoContact et assurait depuis cette date la direction France de Dekra Automotive Solutions.