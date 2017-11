Nicolas Bouvier

vice-président exécutif

20/11/2017

Parcours professionnel :

Jusqu'ici président de Dekra Automotive SAS en charge des activités pour le sud-ouest de l'Europe (France, Espagne, Portugal, Maroc), Nicolas Bouvier est promu vice-président exécutif de la nouvelle division contrôle technique au niveau mondial. Ce diplômé de l'EM Lyon Business School, par ailleurs titulaire d'un MBA de l'Université de Californie du Sud, a débuté sa carrière au sein du groupe Total, occupant différents postes à Paris, Londres et Madrid, avant de rejoindre le groupe Yum Foods (Pizza Hut, KFC) puis de travailler pour National Citer, spécialiste de la location de voitures. En 2007, il rejoint le groupe Dekra en étant nommé directeur réseau et marketing de Dekra Automotive. Trois ans plus tard, il est promu à la présidence de ce même réseau puis devient, en 2014, directeur général de Dekra Automotive SA.