Steffen Raschig

directeur général

20/11/2017

Parcours professionnel :

Steffen Raschig rejoint le groupe PSA en qualité de directeur général de Peugeot Allemagne et succède à Benno Gaessler. Diplômé de l’école fédérale l’administration des affaires dans l’industrie automobile (Allemagne), Steffen Raschig a débuté sa carrière en 1994 chez Transcar en tant que responsable des ventes. En 1998, il rejoint le groupe de distribution Emil Frey, en Allemagne, avec la responsabilité des ventes de Subaru. Un an plus tard, il est promu responsable du département ventes, marketing et relations publiques d’Isuzu. En 2003, il est nommé directeur général des ventes, marketing et développement réseau de Kia Motors Allemagne. Entre 2005 et 2014, il évolue dans les rangs de General Motors et occupe différents postes aux vente et développement réseau, en Allemagne mais aussi en Russie. Depuis 2014, il était directeur véhicules utilitaires des marques Opel et Vauxhall.