Marc Ouayoun

président-directeur général

01/01/2018

Parcours professionnel :

Marc Ouayoun, directeur général de la filiale française de Porsche depuis 2011, va rejoindre le 1er janvier prochain le Canada pour devenir P-dg de Porsche Cars Canada. Entré dans les rangs du constructeur allemand en 2006, Marc Ouayoun a été directeur des ventes et du développement réseau avant de devenir directeur général de la marque en 2011. Avant Porsche, ce diplômé de l’EM Lyon a connu un parcours professionnel chez Daimler-Chrysler en France, notamment à la tête de la filiale de distribution Smart en Ile-de-France, en Allemagne et au Royaume-Uni, dans les domaines du marketing et de la vente. A Toronto, il succèdera à Alexandre Pollich, qui prend la direction de Porsche Cars Great Britain en remplacement de Chris Craft qui vient d'être nommé au directoire de Bentley Motors, en charge du marketing et des ventes.