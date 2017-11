Volker Hansen

Directeur général & responsable des solutions et services numériques

01/01/2018

Parcours professionnel :

Volker Hansenest nommé directeur général de Fleetboard, filiale du groupe Daimler, et devient également responsable des solutions et services numériques de Mercedes-Benz Trucks, à partir du 1er janvier 2018. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il reporte désormais à Stefan Buchner, directeur de Mercedes-Benz Trucks. Diplômé de l'Institut de technologie de Karlsruhe (Allemagne, Volker Hansen a débuté sa carrière en 1995 au sein du groupe Daimler. Après y avoir assuré différentes fonctions en Allemagne et à l'international, il devient en 2004 responsable de la stratégie innovation et du portefeuille de projets R&D de Mercedes-Benz Cars. Deux ans plus tard, il est promu à la tête de la stratégie innovation et de la R&D des Grands Comptes du constructeur. Responsable de projets sur l'utilitaire Vito dans la région ALENA et l'Amérique Latine, à compter de 2011, il avait rejoint l'activité CASE (Connected, Autonomous, Shared & Service et Electric Drive) en qualité de responsable des groupes motopropulseurs électriques de Mercedes-Benz Cars, en 2014.