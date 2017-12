Bruno Poher

directeur

01/01/2018

Parcours professionnel :

Bruno Poher (38 ans) est nommé directeur de PSA Retail, à compter du 1er janvier 2018. Il succède ainsi à Hervé Krux qui prendra la direction de Peugeot Belgique-Luxembourg. Bruno Poher sera directement rattaché à Xavier Duchemin, directeur de PSA Retail. Diplômé de l'IEP Aix et de l’Institut d’Administration des Entreprises, Bruno Poher a débuté sa carrière dans le groupe PSA en 2003, en tant que contrôleur de gestion à la direction financière. En 2007, il intègre la filière commerce de Peugeot à travers divers postes jusqu’en août 2017. Il est ainsi successivement responsable ventes aux loueurs courte durée de 2007 à 2010, zone manager à la direction régionale de Paris de 2010 à 2013, responsable des ventes VO réseau de 2013 à 2015, directeur des filiales Peugeot de Rouen et du Havre entre 2015 et 2017 et directeur de la plaque normande de PSA Retail depuis août 2017.