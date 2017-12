Hervé Krux

directeur

01/01/2018

Parcours professionnel :

Hervé Krux devient directeur de Peugeot Belgique et Luxembourg, à compter du 1er janvier 2018, en remplacement de Bruno Poher qui prendra à cette même date la tête de PSA Retail. Fidèle au constructeur tricolore depuis vingt-cinq ans, Hervé Krux dispose d'un solide bagage commercial. Après des débuts dans une concession Peugeot de Lyon, il évolue ensuite du côté de Mulhouse (chef des ventes), Toulouse (directeur de site) puis en Seine-et-Marne, où il prend la direction de cinq établissements et 350 salariés, et enfin en région parisienne en tant que directeur de la filiale Peugeot Paris-La Défense-Nanterre. Responsable de zone PSA Retail Allemagne entre 2008 et 2012, il dirige ensuite la plaque nord-est de Peugeot avant d'assurer, de 2015 à ce jour, la direction de PSA Retail France. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Hervé Krux est rattaché à Stéphane Levi, directeur de la plaque Belgique Pays-Bas de PSA.