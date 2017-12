Christophe Rauturier

responsable digital

04/12/2017

Parcours professionnel :

Christophe Rauturier est le nouveau responsable digital du groupe PSA. Il succède à Brigitte Cantaloube, qui a souhaité poursuivre sa carrière à l'extérieur du groupe PSA, et reporte directeur à Carlos Tavares, président du directoire. Ce diplômé de Supélec a rejoint le constructeur tricolore en 1990 et a occupé pendant dix-neuf ans plusieurs postes au sein de la DSI, de la supply chain, des sociétés de financement, de la R&D et du commerce. En 2008, il est promu DSI services et pièces, avant d'évoluer, quatre ans plus tard, DSI client, véhicules connectés et pièces du groupe PSA. Depuis 2016, il était directeur de Customer Digital Factory du groupe PSA, l'entité de production digitale du groupe, mise en place à l'occasion du déploiement du plan Push to Pass et dédiée à la réalisation des projets de la transformation digitale du commerce et de la relation client.