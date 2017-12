Thierry Lonziano

directeur marketing et communication

04/12/2017

Parcours professionnel :

Thierry Lonziano (46 ans) devient directeur marketing et communication de Peugeot. Ce dernier évolue dans le groupe PSA depuis 1994 et y a exercé plusieurs fonctions dans le commerce de VO, les ventes B2B, ou encore au marketing de Peugeot Italie et France. Depuis 2016, il était directeur de Peugeot Belgique. Il est désormais rattaché à Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot.