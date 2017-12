Pascal Luchetti

directeur après-vente

01/12/2017

Parcours professionnel :

Pascal Luchetti est nommé à la tête de la direction après-vente du groupe PSA. Il succède à ce poste à Pierre-Yves Espesson, promu de son côté à la direction de PSA Powertrain, et reporte désormais à Christophe Musy, directeur services et pièces monde. Diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes, Pascal Luchetti (47 ans) a effectué la totalité de sa carrière dans les rangs du constructeur tricolore chez qui il est entré en 1992. Ingénieur d'essais à ses débuts, il prend ensuite la direction de la Chine en étant nommé responsable intégration locale de Citroën sur ce marché. En 1999, il effectue un premier passage du côté de l'après-vente en étant nommé à la tête de cette division pour le compte de Citroën. Pendant huit ans, il enchaine ensuite les missions à responsabilité pour le compte de la marque aux chevrons – service à la clientèle, après-vente et qualité services, animation et développement réseau, animation après-vente – avant de prendre la direction des relations clientèles. Promu directeur Service&Spare Parts de DPCA en 2010, il prend ensuite la tête de PSA en Italie (2013) avant donc de gérer les pièces de carrosserie et mécanique de la division Aftermarket.