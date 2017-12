Guillaume Pelletreau

directeur général

04/12/2017

Parcours professionnel :

Guillaume Pelletreau est nommé directeur général de Nissan Center Europe (Allemagne, Autriche, Suisse) en remplacement de Thomas Hausch qui a choisi de quitter le groupe pour relever d'autres défis. Guillaume Pelletreau évolue chez Nissan depuis douze ans. Par le passé, il a notamment été directeur général de Nissan Portugal, directeur des ventes d'Infiniti Europe et directeur marketing de Nissan West Europe. Depuis deux et demi, il était vice-président de Nissan Europe, en charge de la stratégie et de la planification.