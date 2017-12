Luc Chatel

président

04/12/2017

Parcours professionnel :

Luc Chatel succède à Michel Rollier, ancien patron et aujourd'hui président du conseil de surveillance du groupe Michelin, à la présidence de la Plateforme automobile, Filière Automobile & Mobilités. Âgé de 53 ans, Luc Chatel a débuté sa carrière chez l'Oréal avant de se lancer dans la vie politique. Elu député de la Haute-Marne en 2002, il assume, entre 2007 et 2012, plusieurs fonctions gouvernementales. Après deux expériences aux secrétariats à la Consommation et au Tourisme puis à l'Industrie et à la Consommation, il devient en 2008 porte-parole du gouvernement Fillon II avant d'être nommé, en juin 2009, Ministre de l'Education, de la Jeunesse et de la Vie Associative. Désormais retiré de la vie politique, Luc Chatel est associé depuis juillet dernier du fonds d'investissement Ekkio Capital. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il prend la tête d'une organisation défendant les intérêts de 4000 entreprises du secteur de l'automobile et du véhicule industriel en France, soit 500000 emplois directs.