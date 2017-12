Jean-Sébastien Barrault

président

04/12/2017

Parcours professionnel :

Jean-Sébastien Barrault devient président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) et succède à Michel Seyt qui occupait ce poste depuis neuf ans. Âgé de 43 ans, Jean-Sébastien Barrault est diplômé en gestion et finance de l'Université Paris-Dauphine. En 2006, il devient président des Cars Lacroix puis, trois ans plus tard, du groupe éponyme. A ce titre, il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 1400 salariés et 700 véhicules implantée en Ile-de-France, en Normandie et en Auvergne-Rhône-Alpes.