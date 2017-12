Diane Deperrois

directrice des ressources humaines

13/12/2017

Parcours professionnel :

Diane Deperrois est nommée directrice des ressources humaines d'Axa France en remplacement de Karima Silvent. Diplômée de Sup de Co Reims, Diane Deperrois est entrée en 2006 dans le groupe AXA comme directrice commerciale pour la région Île-de-France. Elle a notamment dirigé les partenariats bancaires au sein d’Axa Wealth Management, avant de prendre la responsabilité d’Axa Gestion Privée, business unit dédiée aux clients des réseaux d’Axa France. En juin 2015, Diane Deperrois est nommée directrice générale de la région Axa Sud Est et Outre-Mer, l’une des 5 régions d’Axa France. Elle a également été directrice générale de cabinets de courtage, après une carrière débutée chez Groupama puis auprès d’Allianz dans le courtage.