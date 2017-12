Alain Hazout

responsable du pôle multi-secteurs

13/12/2017

Parcours professionnel :

Alain Hazout se voit confier la responsabilité du pôle multi-secteurs de Waze France, et est à ce titre en charge des relations et des partenariats avec les marques des secteurs de l’assurance, du voyage, des télécoms, de l'énergie, de la restauration et des biens de grande consommation. Avant son arrivée chez Waze, il a contribué depuis 2013 au développement de Twitter en France. Il a commencé sa carrière chez Google en 2008 où il développait alors le secteur de l'e-commerce et de la grande distribution. Alain Hazout est diplômé de l'EM Lyon.