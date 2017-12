Mathieu Gabart

responsable de l'offre publicitaire TPE/PME

13/12/2017

Parcours professionnel :

Mathieu Gabart devient responsable du développement de l'offre publicitaire de Waze France auprès des TPE et PME. Son équipe est en charge de l'accompagnement des annonceurs et des agences sur ce segment ainsi que du programme de régies partenaires "Waze Reseller". Avant son arrivée chez Waze, il était directeur marketing de Twitter France depuis janvier 2014, après avoir occupé des fonctions commerciales et marketing B2B chez Google France entre 2007 et 2013. Il a commencé sa carrière chez TradeDoubler en 2005. Mathieu Gabart est diplômé du groupe ESSEC.