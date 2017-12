Rachid Hanifi

directeur action territoriale et conseil

11/12/2017

Parcours professionnel :

Rachid Hanifi (54 ans) est nommé directeur action territoriale et conseil de l'ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile). Diplômé en Droit des affaires et de l’économie, en Droit de la propriété intellectuelle et en Management, Rachid Hanifi a réalisé l’essentiel de son parcours dans le domaine de la formation professionnelle et de l’apprentissage, occupant, depuis plus de vingt ans au sein du réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), des fonctions territoriales et nationales. Il a été, pendant dix ans jusqu’en 2015, directeur adjoint formation compétences à la CCI France, puis, ces deux dernières années, directeur des affaires institutionnelles et des relations extérieures à la CCI Paris Ile-de-France.