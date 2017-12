Stéphane Genestier

directeur achats et services généraux

13/12/2017

Parcours professionnel :

Stéphane Genestier (45 ans) devient directeur achats et services généraux de l'ASFA (Association de Services pour la Formation Automobile). Diplômé en Droit et en Histoire, Stéphane Genestier évolue tout d’abord au sein d’organisations syndicale (CFE CGC) et patronale (CGPME). Entré au GARAC (Ecole Nationale des Professions de l’Automobile) en 2001, il y occupe le poste de chargé de mission pendant six ans avant de devenir secrétaire général, en charge de l’administration et de la gestion des affaires publiques, du patrimoine, de la maintenance et de la communication interne.