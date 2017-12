Michael Glinski

directeur général

01/01/2018

Parcours professionnel :

Michael Glinski est nommé directeur général de Porsche Suisse, à compter du 1er janvier 2018, en remplacement de Stefan Altrichter. Diplômé de l'Université de Mannheim (Allemagne), Michael Glinski a débuté sa carrière, en 2000, en tant que consultant chez Accenture. Il intègre les rangs de Porsche en 2001 et occupe divers postes avant d'être nommé directeur des ventes Espagne, Italie, Amérique Latine et Canada (2007). En 2009, il devient directeur financier et ressources humaines de Porsche France. Depuis 2012, il était directeur de la région Europe de l’Ouest de Porsche.