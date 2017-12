Stefan Hansen

vice-président et directeur général EMEA

13/12/2017

Parcours professionnel :

Stefan Hansen devient vice-président et directeur général EMEA du groupe Here. Un poste nouvellement créé qui s'inscrit dans une nouvelle structure opérationnelle mettant l'accent sur les régions. Stefan Hansen sera chargé d’initier et de renforcer l’engagement des clients et d'assurer la prestation de services à l'échelle régionale. Membre de l’équipe dirigeante de Here depuis 2015, il était notamment responsable des initiatives de transformation. Auparavant, il a occupé le poste de CEO de Lufthansa Systems pendant plusieurs années.