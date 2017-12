Brigitte Courtehoux

directrice des services de mobilité et de connectivité

01/01/2018

Parcours professionnel :

Brigitte Courtehoux entre au comité exécutif du groupe PSA et devient directrice des services de mobilité et de connectivité en remplacement de Grégoire Olivier. Après avoir mis en place de nombreuses initiatives dans la gestion dynamique de la Business Unit dédiée à cette activité, elle développera la "Core Mobility Strategy" du groupe au service de l’ambition exprimée dans le plan Push to Pass.