Nicolas Sinz

directeur général

08/01/2018

Parcours professionnel :

Nicolas Sinz devient directeur général d'Europ Assistance France, à compter du 8 janvier 2018, en remplacement de Béatrice Ogée, qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Fort de plus de 19 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance et de l’assistance, Nicolas Sinz aura pour objectif de poursuivre la croissance d’Europ Assistance France dans tous les secteurs de l’assistance. Analyste financier chez BNP Paribas, en France puis en Asie, à ses débuts, il rejoint en 1996 le groupe Lafarge en tant que contrôleur financier. Ce diplômé de l'Essec intègre ensuite AXA en 1998, et y occupe différents postes de direction, dans un premier temps au siège du groupe dans les domaines de la stratégie, des fusions et acquisitions et de la gouvernance informatique, puis pour AXA France comme directeur adjoint de l’audit interne. En 2006, Nicolas Sinz devient secrétaire général d’AXA Assistance France, puis directeur général délégué, en 2010, avant d’en être nommé président-directeur général en 2014.