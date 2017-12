Hideyuki Sakamoto

vice-président production et chaîne d’approvisionnement

22/12/2017

Parcours professionnel :

Hideyuki Sakamoto devient vice-président production et chaîne d’approvisionnement de Nissan Motor. Ce diplômé de l’Institut de technologie de Tokyo a débuté sa carrière chez Nissan Motor en 1990 et y a occupé différents postes à responsabilité. En 2003, il est nommé au centre technique de Nissan Amérique du Nord avant de devenir ingénieur en chef des véhicules à la division de l’ingénierie de la conception de Nissan (2005), puis à la division du développement des produit photovoltaïques de Nissan (2006). En 2008, il est nommé vice-président de la division du développement des produits photovoltaïques de Nissan. Un plus tard, il rejoint l’Alliance Renault-Nissan, en qualité de vice-président en charge des plateformes commune et composants. En 2012, il est nommé vice-président de la division production ingénierie de Nissan. Depuis 2014, il est vice-président et directeur Production Engineering de Nissan Motor.