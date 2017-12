Denis Le Vot

président du comité de direction

22/12/2017

Parcours professionnel :

Denis Le Vot (52 ans) rejoint Nissan Motor en qualité de président du comité de direction de Nissan Amérique du Nord. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il reporte désormais à José Munoz. Après avoir intégré la marque au losange en 1990 suite à un cursus à l'Ecole des Mines de Paris, Denis Le Vot a réalisé une carrière tournée vers l'internationale occupant différents postes en Russie, en Belgique ou encore en Turquie. Nommé au comité de direction de Renault en 2015, il devient un an plus tard directeur des opérations de la région Eurasie (incluant la Russie et la Turquie) du groupe. Denis Le Vot est également membre du conseil d’administration d’Avtovaz depuis juin 2016.