François-Xavier Castille

Directeur du développement international

01/01/2018

Parcours professionnel :

Depuis le 1er janvier, François-Xavier Castille est directeur du développement international du loueur longue durée Arval. A ce titre, il supervisera 25 pays et assurera la coordination et le développement des activités du groupe dans le monde. Agé de 50 ans et diplômé de l'Institut supérieur de gestion de Paris, il était depuis la fin 2011 directeur général d'Arval France, poste occupé désormais par Ferréol Mayoly.

François-Xavier Castille avait occupé auparavant les fonctions de directeur des grands comptes d'Arval France (2000), directeur général d'Arval Portugal (2004) et directeur général d'Arval Espagne (2007). A noter que François-Xavier Castille est par ailleurs président du Syndicat national des loueurs de voitures en longue durée (SNLVLD) et président de la Fédération nationale des loueurs de véhicules (FNLV).