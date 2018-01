Adrien Boutroue

Attaché de presse

01/01/2018

Parcours professionnel :

Adrien Boutroue (27 ans) devient attaché de presse des marques Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires en remplacement d'Arnaud Hacaut, nommé de son côté aux relations presse de Seat, à Barcelone (Espagne). Adrien Boutroue est titulaire d'un master de l'Ecole supérieure de commerce de Pau. Il a intégré les RP de Volkswagen Groupe France en 2015, d'abord en tant que stagiaire puis en tant qu'assistant relations presse. Il reporte directement à Leslie Peltier, responsable relations presse et publiques de Volkswagen VP/VU et communication Groupe.