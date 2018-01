Capucine Gamain

responsable Grands Compte et industrie

01/01/2018

Parcours professionnel :

Capucine Gamain (35 ans) rejoint Hafa, spécialiste des lubrifiants, en tant que responsable Grands Compte et industrie. Capucine Gamain exerce depuis 11 ans sur des fonctions managériales et commerciales, et évoluait notamment ces dernières années dans le milieu du lubrifiant industriel (Unil Opal).