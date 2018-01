Eric de Seynes

président

01/01/2018

Parcours professionnel :

Eric de Seynes devient le premier non-japonais a assuré la présidence de Yahama Motor Europe. Après une carrière dans le marketing et le sponsoring pour le sport mécanique au sein de Mobil Oil, puis de la Seita, il intègre en 1990 Yamaha Motor France en charge des activités marketing. Après un détour entre 2001 et 2009 au sein du groupe Option (presse et évènementiel sportif) en qualité de président, il revient ensuite chez Yamaha Motor France pour prendre la succession de Jean-Claude Olivier à la direction générale. Depuis 2014, il était directeur des opérations de Yamaha Motor Europe.