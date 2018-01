Matthieu Brinon

directeur général

16/01/2018

Parcours professionnel :

Matthiu Brinon succède à Laurent Cabassu à la direction générale de Pneus Pirelli S.A.S, distributeur français de Pirelli Tyre. Âgé de 47 ans, ce diplômé de l'Université Bocconi de Milan (Italie) a démarré sa carrière chez Hilti France, numéro un mondial de l'outillage électroportatif et des services aux professionnels de la construction et de l'industrie, où il a occupé différentes fonctions avant de devenir responsable marketing. Six ans après son arrivée, il rejoint le groupe Pirelli en avril 2006. Responsable marketing du département auto à ses débuts, il devient ensuite directeur marketing moto puis directeur marketing et ventes moto pour la France et le Benelux. Depuis 2016, il était à la tête du marketing et de la communication du département auto de Pirelli France. Laurent Cabassu est quant à lui promu directeur de la zone Pacifique du groupe.