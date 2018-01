Lucie Vigier

directrice corporate finance et trésorerie

18/01/2018

Parcours professionnel :

Lucie Vigier succède à Laurent Fabre à la direction corporate finance et trésorerie du groupe PSA avec également la charge des relations bancaires et du financement. Elle reporte à Jean-Baptiste de Chatillon, directeur financier et membre du board. Lucie Vigier a rejoint le constructeur tricolore en 1990. En tant que directrice corporate finance depuis 2012, elle a notamment contribué à la vente d'actifs majeurs (Citer, Gefco, SCEMM, PMTC) ainsi qu'à l'acquisition de nouvelles activités stratégiques (co-entreprise avec SAIPA, Nidec, Eysa, rachat de Mister-Auto, Aramis Auto, Travelcar, Autobiz ou encore Free2move).