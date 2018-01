François Piot

président

01/01/2018

Parcours professionnel :

François Piot est le nouveau président de l'Observatoire du véhicule d'entreprise (OVE) en remplacement de Bernard Fourniou qui a fait valoir ses droits à la retraite. Diplômé en gestion de l'Université Paris-Dauphine, François Piot a débuté sa carrière en 1984 chez Sinvim, filiale immobilière de la Compagnie Bancaire (Groupe BNP Paribas). Il y a successivement occupé les responsabilités de chef de projet, directeur commercial, directeur des ressources humaines et de secrétaire général. En 1999, il rejoint Arval France en tant que directeur des opérations avant d’être promu, deux ans plus tard, au poste de directeur commercial. De 2006 à 2011, il assure la direction générale d'Arval tout en occupant parallèlement le poste de président du SNLVLD (Syndicat National des Loueurs de Véhicules en Longue Durée), entre 2009 et 2012. Il était dernièrement en charge du cross business au sein des équipes internationales de BNP Paribas.