Jean-Philippe Hénaff

directeur marketing et achats

22/01/2018

Parcours professionnel :

Jean-Philippe Hénaff est le nouveau directeur marketing et achats de First Stop pour la France et le Benelux en remplacement d'Alain Gallot. Âgé de 49 ans, ce dernier est diplômé de l'IESEG. Jean-Philippe Hénaff possède plus de 20 ans d’expérience acquise dans différents secteurs (les médias, à La Voix du Nord pendant 8 ans, la mode enfants au sein du groupe international IdGroup – Okaïdi, Obaïbi, Jacad – et dans l’industrie alimentaire au sein du Groupe Toupargel, là encore pendant 8 ans). Il avait rejoint l'enseigne Feu Vert en 2015 en tant que directeur communication et marketing clients.