Pierre-Alexandre Cornillon

responsable communication produits

01/02/2018

Parcours professionnel :

Pierre-Alexandre Cornillon succède à Patrick Lucas, qui fera valoir ses droits à la retraite à la fin du mois, à la communication produits de BMW Group France et s'occupera principalement de BMW, BMW M, BMW Classic ainsi que de toute la partie technologique. Âgé de 30 ans et diplômé d'un Master de l'ESC Clermont-Ferrand, Pierre-Alexandre Cornillon a intégré les équipes de BMW France il y a sept ans en tant que chef de produit avant d'être promu responsable marketing pour les ventes entreprises et véhicules d'occasions.