Denis Huille

directeeur

12/02/2018

Parcours professionnel :

A l'issue de la 43è édition qui se tiendra à Paris du 7 au 11 février 2018, Denis Huille succèdera à François Melcion à la tête du salon Rétromobile. Denis Huille est une figure bien connue du monde de l'automobile. Entre 2005 et 2013, il a notamment dirigé le Patrimoine Citroën, devenu depuis Citroën Héritage, avant de prendre les commandes d’Event et Formation, la société gérant Paris Auto Events et l’EFCAM.