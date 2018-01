Christophe Martin

directeur général de la division camion en France

24/01/2018

Parcours professionnel :

Christophe Martin (49 ans) est nommé directeur général de la division camions du groupe Volvo en France. A ce titre, il dirigera désormais les activités commerciales des marques Renault Trucks et Volvo Trucks dans l'Hexagone. Diplômé de l'EM Lyon, Christophe Martin a occupé précédemment plusieurs postes de direction en ventes et en marketing en Europe central, Afrique Moyen-Orient et Asie pour les différentes marques de camions du groupe Volvo (Mack Trucks, Renault Trucks, UD, Volvo Trucks).